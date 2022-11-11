Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve velileri, okula giden yolun ana yoldan geçtiğini bu yüzden öğrenciler için tehlike arz ettiğini ve bölgeye alt veya üst geçit yapılması gerektiğine dair dikkat çekti.

Öğrencilerin okula giderken tehlikeli yoldan geçtiğini ve bölgede sık sık kaza meydana geldiğini dile getiren mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ise, bölgeye giderek mahallelinin taleplerini yerinde dinledi.

‘ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN TEHLİKE ARZ EDEN BİR YOL’

Yeşil Mahalle meydanındaki trafikten dolayı okula giden öğrenciler ve zorluk çeken yaşlılar için güvenlik önlemi kapsamında alt veya üst geçit yaptırılması konusunu meclis gündemine taşıyacağını söyleyen İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Yeşil Mahalle meydanıyla ilgili uzun süredir bize gelen şikayetleri belediyenin yetkililerine dönemsel bildirdik ancak bugün gençlerin bize olan çağrısına duyarsız kalmadık. Ailelerinin verdiği öğütler üzerine yoldan dikkatli geçmeleri dışında hiçbir tedbir yok. Çocuklar okuldan çıktıklarında evlerine gitmek için karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyorlar ve gördüğümüz kadarıyla ana cadde şehirlerarası yolla bağlantılı olduğu için güvenlik yok. Çocuklarımızın evlerine güvenli ulaşabilmeleri için ya alt ya da üst geçit yaptırılması gerekiyor. Sağa sola bakarak ve koşarak karşıya geçmeye çalışıyorlar, bu güvenli değil” dedi.

Mahalle sakinleri ve öğrenciler ise sıkıntılarını dile getirerek, karşıdan karşıya geçmenin çocuklar için çok tehlikeli olduğunu, bölgede birçok trafik kazalarının meydana geldiğini ifade ederek bir an evvel altgeçit veya üstgeçit yaptırılması konusunda yetkililerden yardım talep etti.