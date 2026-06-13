Öğrencilerin LGS heyecanı sona erdi
Türkiye'de 1 milyon 22 bin 658 öğrenci bugün Liseye Geçiş Sistemi'ne(LGS) girdi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Ali Rıza Özderici İmam-Hatip Ortaokulunda sınava giren öğrenciler, sınav sonrası duygularını dile getirdi.
Türkiye genelinde 1 milyon 22 bin 658 öğrenci, bugün Liseye Geçiş Sistemi’ne(LGS) girdi. 2 oturumda gerçekleşecek sınavın ilk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30’da başladı. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Ali Rıza Özderici İmam-Hatip Ortaokulunda sınava giren öğrenciler, sınav sonrası duygularını dile getirdi. Kayseri’de ise yaklaşık 80 okulda 19 bin 900 öğrenci LGS’ye girdi. 2 bin 800 civarında öğretmen de sınav salonlarında görev aldı.