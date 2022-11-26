Öğrencilerin ve velilerin ördüğü atkı, bere ve şapkalar Tunceli'deki askerlere gönderildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki ilkokulunn öğrenci ve velileri, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yapan askerler için atkı, bere ve şapka ördü.

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  • 26.11.2022 11:30
  • Güncelleme: 26.11.2022 11:44
Öğrencilerin ve velilerin ördüğü atkı, bere ve şapkalar Tunceli'deki askerlere gönderildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki ilkokulunn öğrenci ve velileri, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görev yapan askerler için atkı, bere ve şapka ördü.

İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen BEKA Projesi çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, yürekleri ısıtacak bir etkinliğe imza attı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda çalışan Gülay Lafçı’nın oğlunun Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Dağyolu Karakolu’nda asker olduğunu öğrenen öğretmenler harekete geçti. Velilerin de desteği ile atkı, bere ve şapka örülürken, öğrenciler de askerlere mektup yazdı. Paketlenen ürünler, Mehmetçiğin kış aylarında üşümemesi için karakola gönderilecek.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, “Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk İlkokulu öğrencilerimiz bugün yüreklerimizi ısıtacak çok güzel bir projeye imza attılar. Kendileri el emeği ile ürettikleri ürünleri Tunceli’de görev yapan askerlerimize gönderecekler. Gönderilen bu eşyalar orada zor şartlar altında görev yapan Mehmetçiğimizin sadece bedenini değil, aynı zamanda yüreğini de ısıtacaktır. İlçe müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin güvenliği için çok zor şartlarda görev yapan Mehmetçiğimize de buradan en kalbi duygularımı ve selamlarımı İncesu adına iletmek istiyorum” dedi.

İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu da, “Okulumuzda görevli personelimizin oğlunun Tunceli Pülümür’deki Dağyolu Karakolu’nda asker olarak görev yapması ve kendisinin de burada asker özlemi çekmesinden dolayı okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz sürpriz yapmak istedi. Bu etkinlik velilerimizin ve öğrencilerimizin duyarlılığı ile oradaki askerlerimizin sadece bedenlerini değil, yüreklerini de ısıtmak istedik. Buradaki arkadaşlarımız Atatürk İlkokulumuzla beraber öğrenci velilerimizi de çalışmanın içerisine alarak bere, atkı ve boyunluk ördüler. Öğrencilerimizde bu paketlerin içerisine kendi duygularını kaleme aldıkları birer mektup yazarak askerlerimize yolladılar. Oradaki komutanlarımızla da irtibata geçtik. Onlarda memnuniyetlerini dile getirdiler. Şuanda orada da kar yağıyormuş. Kendileri içinde çok güzel bir sürpriz olduklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yaptığı etkinlik karşısında çok duygulandığını söyleyen asker annesi Gülay Lafçı gözyaşlarını tutamadı.

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İHA

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