Öğrencinin Çalışma adresi Yarıyılda da Talas Kütüphaneleri

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve açıldığı günden bu yana öğrencilerden yoğun ilgi gören kütüphaneler ara tatilde de ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin akınına uğruyor.

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  • 31.01.2023 13:04
  • Güncelleme: 31.01.2023 15:33
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Öğrencinin Çalışma adresi Yarıyılda da Talas Kütüphaneleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve açıldığı günden bu yana öğrencilerden yoğun ilgi gören kütüphaneler ara tatilde de ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin akınına uğruyor.

Okulların ara tatile başladığı 23 Ocak Pazartesi gününden bu yana hiç boş kalmayan Talas kütüphanelerinden 10 günde 8 bin 250 öğrenci yararlandı. İlçenin girişinde bulunan Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphaneden 5 bin 500 öğrenci faydalanırken, 2 bin 750 öğrencinin de adresi Altıntepe Semt Kütüphanesi oldu. Yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak için Talas Belediyesi’nin hizmet verdiği kütüphaneleri tercih ettiklerini belirten öğrenciler, kütüphanelerin çok güzle bir ortam sağladığına dikkat çekti.

Kütüphanelerin, sessizliği ve sunduğu imkanlarla çok güzel bir araştırma ve çalışma ortamı sunduğunu ifade eden öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

Kayseri Gündem
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