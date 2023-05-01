Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Özgen Ailesinin acı günü

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Kasım Özgen ve 2004'lü yıllarda Ak Parti Kayseri teşkilatında hanım kolları sorumluluğu yapan eğitimci Zübeyde Özgen Bıyık'ın, Erciyes Üniveristesi Sağlık Bilimlerinde öğretim elemanı olan 31 yaşındaki bir çocuk annesi olan kızları Dr. Zeynep Münteha Kemerli'nin ani vefaatı ailesi ve yakınlarını derinden üzdü.

Kayseri Hulusi Akar Camiinde yoğun bir kalabalığın katıldığı cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verilen merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.