Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Mehmet Kasım Özgen'in vefat eden kızı, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta defnedildi.
- 01.05.2023 15:12
- Güncelleme: 01.05.2023 15:16
- 110
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Özgen Ailesinin acı günü
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Kasım Özgen ve 2004'lü yıllarda Ak Parti Kayseri teşkilatında hanım kolları sorumluluğu yapan eğitimci Zübeyde Özgen Bıyık'ın, Erciyes Üniveristesi Sağlık Bilimlerinde öğretim elemanı olan 31 yaşındaki bir çocuk annesi olan kızları Dr. Zeynep Münteha Kemerli'nin ani vefaatı ailesi ve yakınlarını derinden üzdü.
Kayseri Hulusi Akar Camiinde yoğun bir kalabalığın katıldığı cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verilen merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN