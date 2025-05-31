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Öğretmen Akademisi kapanış programı Ağırnas'ta gerçekleştirildi

Kayseri Öğretmenler Akademileri kapanış programı, Ağırnas ve Kültepe'de İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in katılımıyla ve gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

Öğretmen Akademisi kapanış programı Ağırnas'ta gerçekleştirildi

Kayseri’de bu yıl pilot bölge olarak uygulanan Kayseri Öğretmen akademileri kapanış programı, Ağırnas ve Kültepe’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

Programa, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, akademi çalışmalarına katılan öğretmenler ve akademi koordinatörleri katıldı.

Sabah kahvaltısının ardından katılımcılar, Koramaz Vadisi Müzesi'ni gezerek bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi sırasında Dr. Bilgin Yazlık, Koramaz Vadisi hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Kültepe-Kaniş Karum kazı alanı ziyaretiyle süren program, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun rehberliğinde katılımcılara kazı alanı hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Haber Merkezi

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