Öğretmen Başkan, gençlere tecrübelerini anlattı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Yalçın, gençlerle hem kişisel deneyimlerini aktardı hem de geleceğe dair hedef ve beklentiler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak eğitime ve gençliğe yapılan her yatırımın, Türkiye’nin yarınlarına yapılan yatırım olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin düşüncelerini dikkatle dinleyen Yalçın, gençlerin enerjisi ve vizyonunun kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Program sonunda gençlere hitap eden Başkan Yalçın, "Bu güzel buluşmaya katılan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında ve gelecek hedeflerinde başarılar diliyorum" dedi.