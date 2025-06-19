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Öğretmen Başkandan Öğretmenlere Jest: Tarihi Ve Turistik Gezi

Talas Belediyesi, ilçedeki liselerde görev yapan öğretmenlere yönelik anlamlı bir yıl sonu etkinliği düzenledi. Üstü açık iki katkı gezi otobüsüyle gerçekleştirilen program kapsamında öğretmenler, Talas'ın tarihi ve turistik değerlerini yerinde görme ve tanıma imkânı buldu.

Öğretmen Başkandan Öğretmenlere Jest: Tarihi Ve Turistik Gezi

Kayseri’nin en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Talas’ın zengin tarihî mirası ve doğal güzellikleri, öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği bir gezi rotasıyla tanıtıldı. Ali Dağın eteklerinden başlayan gezide, tarihi Talas sokakları, Yaman Dede Kültür Evi, Tıpkı Basım Kur’an Kerim Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi, Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yer alan sivil mimari örnekleri büyük beğeni topladı.

Belediye tarafından rehber eşliğinde düzenlenen gezide, öğretmenlere ilçenin geçmişten bugüne taşıdığı kültürel ve mimari değerler hakkında detaylı bilgiler verildi. Talas’ın adeta açık hava müzesini andıran dokusunu yakından tanıyan eğitimciler, gezi boyunca bol bol fotoğraf çektirerek bu anlamlı anları ölümsüzleştirdi.

Etkinliğe ilişkin konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğretmenlerin sadece okullarda değil, sosyal ve kültürel hayatta da önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Talas Belediyesi olarak sadece şehrimizi değil, burada yaşayan her kesimi de önemsiyoruz. Öğretmenlerimize bu yıl sonu etkinliğiyle hem teşekkür etmek hem de ilçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası yakından tanıtmak istedik. Çünkü biz inanıyoruz ki, öğretmenlerimizin rehberliğinde bu değerler geleceğe daha sağlıklı taşınacaktır.”

Etkinlik sonunda öğretmenler, kendilerine sunulan bu özel ve farkındalık dolu organizasyon için Talas Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Haber Merkezi

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