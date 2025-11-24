Öğretmen Başkandan Önemli Mesaj: 'Bu meslek insan yetiştirme sanatı'

Başkan Yalçın mesajında, “Bir ülkenin ufkunu aydınlatan, geleceğini şekillendiren ve evlatlarımızın kalbine iyilik tohumları eken tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Ben de bir öğretmen olarak bu kutsal görevin emeğini, sabrını ve sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bugün bulunduğum her konumda, aldığım o değerli eğitimin ve kıymetli öğretmenlerimin katkısı vardır” ifadelerine yer verdi.

Talas’ta eğitime yönelik tüm yatırımların ve projelerin temelinde öğretmenlere duyulan bu gönülden saygının bulunduğunu belirten Başkan Yalçın, özellikle öğrencilere, gençlere ve eğitime yönelik projelerde aynı heyecan ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yalçın, “Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en güçlü yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Talas’ta çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Yalçın mesajının sonunda tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmetle andı, görevleri başında olan tüm eğitim neferlerine sağlık, huzur ve başarılar diledi.