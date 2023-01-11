Öğretmen darp edildi

 Kayseri'de bir öğretmen iddiaya göre malulen emekli olan bir asker tarafından darp edildi. Yakalan saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı. 

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  • 11.01.2023 18:32
  • Güncelleme: 11.01.2023 18:32
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Öğretmen darp edildi

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesinde gerçekleşti. Okul çıkışı 8 yaşındaki çocuğunu alarak evine giden öğretmen F.D., iddiaya göre malulen emekli olan bir asker tarafından takip edildi. Öğretmen F.D.’yi otoparka kadar takip eden kişi, çocuğunun yanında F.D.’yi darp etti. Olayda yaralanan F.D. hastaneye kaldırıldı. Dudağına 8 dikiş atılan F.D. daha sonra Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. 

Polis ekiplerince yakalanan saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı.

1ha

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