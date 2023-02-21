Öğretmen ve veliler deprem konusunda bilgilendirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı doğrultusunda, Yozgat'ta öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik deprem konulu eğitimler başladı.

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  • 21.02.2023 16:05
  • Güncelleme: 21.02.2023 16:05
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Öğretmen ve veliler deprem konusunda bilgilendirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı doğrultusunda, Yozgat’ta öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik deprem konulu eğitimler başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından depremlerden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik deprem sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlanarak hayata geçirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların açılmasıyla Milli Eğitim Bakanlığının kurduğu psikososyal destek merkezlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik deprem konulu eğitim düzenleniyor.

Psikososyal Destek Eylem Planı çerçevesinde il genelinde 78 rehber öğretmenin görevlendirildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Psikososyal destek ihtiyacı olan hem öğretmenlerimiz, verilerimiz hem de öğrencilerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezlerimiz başta olmak üzere her ilçemizde 14 tane psikososyal destek ekibi kuruldu. Bu psikososyal destek ekipleri içerisinde de 78 tane rehber öğretmenimiz görevlendirilmiş durumda. Görevlendirilen ekiplerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizle ve öğrencilerimizle onların psikolojik sağlamlıklarının gelişimi noktasında gerek toplu görüşmeler gerekse bireysel görüşmeler ile psikolojik olarak destek sağlanmaktadır” dedi.

Sürmeli Anaokulunda öğretmen ve velilere yönelik eğitim veren Yozgat Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlarından Ertuğrul Özerdem ise, “Öğretmenlerimize deprem anında yaşananlar, deprem sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili bilgiler verdik. Aynı oturumu velilerimize de veriyoruz. Bu çerçevede velilerimize çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğine dair bilgiler verdik. Depremden dolayı etkilenen çocuklarla ilgili velilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiği noktalar hakkında bilgilendirdik” şeklinde konuştu.

İHA

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