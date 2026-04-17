Öğretmenevi Park yerinde silahlı kavga 2 yaralı

Sahabiye Mahallesi eski Öğretmen Evi yerinde bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüpheli baba oğul yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Mete Sokak üzerinde yıkılan Öğretmen Evi arsasında yer alan otoparkta meydana geldi. 

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ş. ve oğlu M.R.Ş.,  R.T. ile Ü.D.’yi yaraladı. M.Ş. ve oğlu M.R.Ş. Daha sonra araçla kaçarken polis ekipleri tarafından Otak Sokak’ta yakalandı. Yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, şüpheli baba ile oğlu gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

