Öğretmenler 'jandarmayı' coşkuyla dinledi

Talas Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla organize edilen konserde Jandarma Genel Komutanlığı Bando ekibi öğretmenlere konser verdi.

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  • 24.11.2022 22:24
  • Güncelleme: 25.11.2022 14:01
Öğretmenler 'jandarmayı' coşkuyla dinledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla organize edilen konserde Jandarma Genel Komutanlığı Bando ekibi öğretmenlere konser verdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, öğretmenler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bando ekibi öğretmenlere ve vatandaşlara güzel anlar yaşattı. Birbirinden güzel şarkıların söylendiği konserde öğretmenler hem duygulandı, hem de eğlendi. Yaklaşık 1 saat süren konserde öğretmenler ve vatandaşlar bando ekibine eşlik etti.

Konser sonunda Vali Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bando ekibinin solistlerine çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bizi yalnız bırakmadığını için hepinize teşekkür ediyorum. Jandarmanın hem şiddet hem kudret hem de şefkat yönü vardır. Bunların üzerinde bir de gönül gücü vardır. Bunları bizimle paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin telefonla bağlandı

Vali Gökmen Çiçek tarafından telefonla aranan Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, konsere telefonla bağladı. Kayserili vatandaşların jandarmaya teşekkürlerini Org. Arif Çetin’e ileten Vali Gökmen Çiçek, Jandarma Genel Komutanlığını Bandosu’nun salondaki herkesi alıp, başka yerlere götürdüğünü söyledi. Vali Çiçek, jandarma ile gurur duyduklarını Org. Çetin’e iletti. Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin de telefonda yaptığı konuşmada, “Jandarmamız ülkemizin her yerinde 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanında, yakınında emrine amadedir. Devletimizin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, şanlı Türk bayrağımızın dalgalanması için binlerce şehit verdik. On binlerce gazi verdik. Bundan sonra da aziz şehitlerimizin yolunda şanlı ay yıldızlı bayrağa sarılmaya hazırız” dedi.

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İHA

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