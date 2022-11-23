Öğretmenler günü için hediyelik eşyacılara yoğun ilgi

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğrenciler, öğretmenlerine hediye almak için çarşının yolunu tuttu. Öğrenciler genelde resimli kupa, kalem, atkı ve bere takımı, saat, çakmak gibi hediyelik eşyaları almayı tercih ediyor. En fazla hediyeyi genellikle ilköğretim öğrencilerinin aldığını belirten esnaf Mert Mustafa Turan, alınan hediyenin de öğrencinin bütçesine göre değiştiğini söyledi.

Turan, “İlköğretim öğrencilerinin ilgisi fazla. Lise ve üniversite öğrencilerinde bu durum çok yok. İlköğretim öğrencilerinin tercih edebileceği resimli kupalar, saat, kar küresi gibi ufak hediyeler bulunuyor. Bu tür hediyeler daha hızlı satılıyor. Birçok kişi de çanta tercih ediyor” dedi.

HEDİYELİK EŞYA FİYATLARI NE KADAR?

Hediyelik eşya fiyatlarından da bahseden Turan, “Fiyat aralıkları değişiyor. Resimli kupa 80 lira, kar küreleri boyutuna göre değişiyor. Büyük boy 180, orta boy 140, küçük boy 100 lira. Kalemler 45 liradan başlıyor 400 liraya kadar çıkıyor. Çantalar 200 liradan başlıyor. Öğrenciler, havuz sisteminden toplayıp paralarla aldıkları da oluyor bu sefer daha pahalı bir hediye alabiliyorlar. Saatler de 150 liradan başlıyor, 690 liraya kadar çıkıyor. Çakmaklara isim yazıyoruz, Çakmaklar 50 liradan başlıyor 400 liraya kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.