Öğretmenler Günü Kutlandı
Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
- 24.11.2022 13:14
- Güncelleme: 24.11.2022 13:14
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Niğde’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende; İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar Atatürk Heykeline çelenk sundu. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.
İHA
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