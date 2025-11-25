Öğretmenler Günü'nde Talas'tan Anlamlı Ve Zarif Bir Hediye

Bu özel hediyeler, Talas’taki 69 okulda görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene belediye ekipleri tarafından ulaştırıldı. Öğretmenlere tek tek takdim edilen cam tablalar, ilçenin eğitim camiasında büyük memnuniyet oluşturdu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın imzasını taşıyan özel kutunun içinde, öğretmenlere hitaben kaleme alınmış samimi bir mesaj da yer aldı. Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Çok değerli meslektaşım; Kutsal mesleğinizde başarı ve sabrınızın devamını diliyor, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum.”

Başkan Yalçın’ın öğretmen kökenli olması, verilen bu hediyeyi daha da anlamlı kıldı. Öğretmenliğin toplumun şekillenmesindeki en önemli mesleklerden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, her fırsatta eğitim camiasına olan desteğini ve sevgisini ifade ediyor.

Talas Belediyesinin bu özenle hazırladığı hediyeler, öğretmenlerin yüzünde tebessüm oluştururken, belediyenin eğitime verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.