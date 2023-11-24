Öğretmenler Gününde En Anlamlı Hediye

Kayseri'de bulunan bir özel okulun 2-C sınıfı öğrencileri, Öğretmenler Gününde öğretmenlerine alacakları hediye paralarını bir araya getirerek, İsrail katliamlarında zarar gören mazlum Filistin halkının yaralarına merhem olmak üzere Filistin Halkına Acil Yardım hesabına bağışladılar.

İsrail vahşeti ve katliamları sürerken, Kayseri'de bir özel okulun öğrencileri öğretmenlerine Öğretmenler Günü hediyesi olarak İHH İnsani yardım Vakfı Filistin'e Acil Yardım hesabına bağışladıkları bağışı temsilen yardım sertifakası takdim ettiler.

Öğrencilerin öğretmenlerine takdim ettiği bağış sertifikasında, 'Size bu öğretmenler günü size birçok hediye alabilirdik ama bu günlerde en anlamlı hediyenin Filistin'de yıllardır işgalci İsrail'in soykırımına ve işgaline direnen Filistinli kardeşlerimiz için bağış yapmak olacağını düşündük. Bunun için İHH'ya Filistin'e Acil Yardım Kampanyası için bağış yaptık. Allah bizleri Özgür Filistin'de Mescidi Aksa'nın avlusunda buluşmayı nasip etsin.' duygusal ibareleri bulunmakta.