Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 384 merkezdeki öğretmenler, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) öğrencilerin tercihini yapıyor.

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  • 11.07.2023 11:32
  • Güncelleme: 11.07.2023 11:37
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Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 384 merkezdeki öğretmenler, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) öğrencilerin tercihini yapıyor.

3 Temmuz’da başlayan ve 19 Temmuz’da sona erecek olan LGS tercihlerinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehirde 384 merkezde tercih merkezi oluşturuldu. Merkezlerde görev yapan öğretmenler, öğrencilerin puanına göre okullarını seçmelerinde yardımcı oluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "2023 ortaöğretime geçiş, yerleştirme ve tercih kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuz istikametinde öğrencilerimizin tercih sürecini başlatmış olduk. Bize belirtilen kriterler istikametinde 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini sonlandıracaklar. Bunun için bizde ilimizde bir takım önlemler aldık. 384 tane yerleştirme ve tercih yapma sürecinde öğrencilerimize ve ailelerimize danışmanlık yapmak için tercih merkezleri oluşturuldu. Tüm okullarımız tercih merkezi olarak hazırlandı. Ayrıca ilimizde 3 tane rehberlik araştırma müdürlüğümüzde de rehber öğretmenlerimiz görevlendirildi. Bu süreç içerisinde de öğrencilerimiz nasıl tercih yapacaklar, hangi okulları tercih edecekler, okulların özellikleri neler gibi konularda rehber öğretmenlerimizden gerekli bilgileri alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın doğru okul tercihi yapması kariyer planlaması açısından çok önemli"

Karaköse, "Çocuklarımız bir nevi şuanda geleceklerini seçiyorlar. Burada doğru okul tercihi yapması kariyer planlaması açısından çok önemli. Bunun içinde biz tüm öğretmenlerimiz bu alanda görevlendirdik. Öğrencilerimize en ince detaylarına kadar okullar hakkında, eğitim kadrosu ve ders programları hakkında bilgilendirme sağlıyoruz. Ayrıca okullarımız hakkında velilerimizi ve öğrencilerimizi bilgilendirme maksatlı rehberlik araştırma müdürlüğümüzde tercih kılavuzu rehberim isimli bir kılavuz oluşturuldu. Bu kılavuz sitelerimizde de yayınlandı. Velilerimiz ve öğrencilerimiz bu kılavuzdan da ilimizdeki okullara yönelik istedikleri her bilgiye buradan ulaşabiliyorlar. Ayrıca yüz yüze bilgi almak istediklerinde de okullarımıza veya rehberlik araştırma merkezlerimize gelerek buradaki danışman öğretmenlerimizden bilgi alıyorlar" şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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