Öğretmenler, öğrencilerine rol model olarak meslekleri tanıttı

Özvatan Kaymakamlığı, Özvatan Belediyesi ve Özvatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Özvatan Atatürk İlk-Orta Okulu’nda 19 Aralık 2022 tarihinde başlatılan ‘Bu Nasıl İş’ projesi kapsamında öğretmenler öğrencilerine farklı meslek dallarını rol model olarak canlandırdı. 11 esnaf yerinde, öğrencileri ile ziyaret edilerek esnafın yerine geçildi ve öğrenciler o işi yapıp gözlem yaptırılması sağlandı. 13 Ocak 2023 tarihinde ise esnafların da davet edildiği okulda final projesi gerçekleştirildi. Öğrenciler proje sayesinde ziraat mühendisi, noter, polis, doktor, muhtar, itfaiye eri, manav, aşçı, kasap, tezgahtar gibi meslekleri yakından tanımış oldu.

Özvatan Atatürk İlk ve Ortaokul Müdür Vekili Murat Aslaner, proje hakkında, “‘Bu Nasıl İş’ projesi kapsamında Öğretmenimiz Büşra Altunkaynak ve Yener Karamemiş hocamıza çok teşekkür ederiz. Bu projeyle Özvatan gibi küçük bir ilçede 20’den fazla meslek grubunun temsilcisini öğrencilerimizle buluşturmaları, çocuklarımızın meslekleri tanımalarında çok faydası oldu” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRETMENLERİMİZ, ÖĞRENCİLERE İŞ BAŞINDA GÖZLEM YAPTIRDI’

Atatürk Ortaokulu Meslek Tanıtım Kulübü Öğretmeni Büşra Altunkaynak ise öğrencilerin meslekleri yerinde tanıdığını ifade ederek, “Bu Nasıl İş’ meslekleri öğrencilere tanıtabilmek için başlattığımız bir projedir. Amacımız çocuklara erken yaşta meslekleri tanıtmak ve yönlendirmektir. Projemizin dikkat çeken yönü, 11 öğretmenimizin Özvatan’da bulunan 11 esnafımızın yerine geçerek öğrencilere iş başında gözlem yaptırdı. Öğrenciler o mekanda direk meslek sahibini yanında meslekleri tanımış oldu. Zorlandığımız nokta ise, meslekleri ilçede bulunan esnaflarımızla sınırlı tutmak zorunda kaldık. Diğeri ise öğrencileri meslek sahibinin mekanına götürdüğümüzde alan küçük olması sebebiyle fazla öğrenci götüremedik. Bunun için de meslek sahiplerini okulumuz halk eğitim merkezinde misafir ettik orada öğrencilerle soru cevap etkinliği gerçekleştirdik. Yaptığımız bu projenin örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Alparslan Kömmeci ve İlçe Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ayrıca Kaymakam Hacıismailoğlu, projenin mimarı Büşra Altunkaynak ve Yener Karamemiş'e başarı belgesi takdim etti.