Öğretmenler yürüyerek diyabete dikkat çekti

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı çerçevesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu çerçevede ilk olarak İl İzci Sorumlusu Necmettin Özgün liderliğinde kurum personeli ve öğretmenlerden oluşan 50 kişilik grupla Eğribucak Kanyonunda doğa yürüyüşü farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Ayrıca personele yönelik Sağlıklı Beslenme ve Diyabet semineri de gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Uzman Diyetisyeni Kibar Gültekin Kurt, “Sağlıklı Beslenme ve Diyabet” konusunda bilgiler verdi.