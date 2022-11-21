Öğretmenlerden 24 Kasım'a özel fotoğraflı sergi

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan 8 öğretmenin kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan 'Öğretmenler Fotoğraf Sergisi' açıldı.

PAYLAŞ
  • 21.11.2022 11:36
  • Güncelleme: 21.11.2022 12:33
Öğretmenlerden 24 Kasım'a özel fotoğraflı sergi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 8 öğretmenin kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan ‘Öğretmenler Fotoğraf Sergisi’ açıldı.

Forum Kayseri Alış Veriş Merkezi’nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Şemun Akman, Nurettin Şahin, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Biyoloji Öğretmeni Mehmet Bedir, “Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf sanatı ile profesyonel olarak uğraşıyorum. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla bir çok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de fotoğraf sergimiz ve bu fotoğraf sergimizde ben de dahil olmak üzere 8 arkadaş 20 fotoğraflık bir sergi oluşturduk. Fotoğrafların geneli Kayseri ve çevresi ile ilgili fotoğraflardan oluşuyor. Özellikle bu ilk sergimiz olduğu için böyle bir şey düşündük. Bu fotoğrafları da herkesin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Bedir, fotoğraf sanatı sayesinde öğrencilerini daha iyi gözlemleme fırsatı bulduğunu söyleyerek, “Öncelikle tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Benim meslekte 25. yılım. Artık biz sona yaklaştık ama özellikle yeni başlayan arkadaşlarıma da önlerindeki uzun süreçte başarılar diliyorum. Fotoğraf sanatı özellikle insanın bakış açısını değiştiriyor. Öğretmenliğimde de çok işe yaradı, öğrencilerimi daha iyi gözlemleme fırsatı verdi bana. Gerek renk, ışık ve konu olsun bunları takip etmek insanın zihin dünyasında farklı bir derinliğe ulaşmasını sağlıyor. Öğrencilerle de ilgilenirken bu derinlikten faydalanıyorsunuz ve bir müddet sonra herkesin hayatına, öğrencilerin hayatına güzel birer nokta bırakıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ahmet Taş yeniden başkan

Ahmet Taş yeniden başkan

Asırlık sikkeleri saniyeler içerisinde basıyorlar

Asırlık sikkeleri saniyeler içerisinde basıyorlar

Kayseri'de, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleşti

Kayseri’de, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleşti

Yarım asırdır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapıyor

Yarım asırdır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapıyor

Uşak Belediye Başkanı, Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Uşak Belediye Başkanı, Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Kayseri, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Kayseri, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yahyalı'ya yeni halı saha

Yahyalı'ya yeni halı saha

Kayseri'de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

Kayseri’de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

DAHA FAZLA
Dansöz oynatılan gözlemeciye kapatma kararı

Dansöz oynatılan gözlemeciye kapatma kararı

Başkan Büyükkılıç, Sarız'da Muhtarlarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Sarız'da Muhtarlarla Buluştu

Ayhan Öğretmen'den ara tatilde fedakar davranış

Ayhan Öğretmen’den ara tatilde fedakar davranış

Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı

Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı

Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü

Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü