Öğretmenlerin hizmet puanları artık günlük hesaplanacak

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öğretmenlerin görev yaptıkları bölge ve okul koşullarına göre adil puanlama yapılması hedefiyle hizmet puanı sistemi güncellendi. Buna göre, her okulun bulunduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre öngörülen puanlar günlük hesaplanacak. Görev yapılan eğitim kurumu için öngörülen hizmet puanının yanında, eğitim öğretim hizmetlerinin gerektirdiği görev, etkinlik ve yarışmaları teşvik etmek amacıyla bu faaliyetlerde bulunan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.

Mevcut yönetmelikte etkinlik ve faaliyetlerde öngörülen hizmet puanlarına ilişkin düzenlemeler korundu, ilave hizmet puanı getiren yeni unsurlara yer verildi. Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen destekleme eğitimleri ile telafi eğitimlerinde fiilen ders okutan öğretmenlere ilave hizmet puanı verilecek.

Yönetmelikle, yarışmalarda öğrencilere rehberlik ederek derece alan öğretmenlere verilen ek hizmet puanları artırılarak dezavantajlı bölgelerde başarı gösteren öğretmenlerin daha yüksek puan almaları sağlandı. EBA için içerik üreten öğretmenlere ve il zümre başkanlığı yapan öğretmenlere de ilave hizmet puanı verilecek. Ayrıca pansiyonlu okullarda nöbet tutan öğretmenler için öngörülen hizmet puanı yeniden düzenlendi. Puanlama, aylık değil görev başına verilecek.

Hizmet puanı sistemine ilişkin düzenlemeler, 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut yönetmelik hükümleri geçerli olacak.