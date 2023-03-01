Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri, 'Korkuyu Beklerken' Nevşehir'de sahnelenecek

Nevşehir'de Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri 'Korkuyu Beklerken' tiyatro oyunu sahne alacak.

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  • 01.03.2023 09:35
  • Güncelleme: 01.03.2023 09:35
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Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri, 'Korkuyu Beklerken' Nevşehir'de sahnelenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de Oğuz Atay’ın ölümsüz eseri ’Korkuyu Beklerken’ tiyatro oyunu sahne alacak.

Türkiye turnesi çerçevesinde tiyatro eseri 17 Mart Cuma Saat 20:00’ da Nevşehir Kapadokya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. İki perdelik tiyatro oyunu; korkularından başka silahı olmayan bir adamın, silahları parçalanana kadar mücadele ettiği bir kavgayı sahneye taşıyor. Bu kavgada anlatılanlar için, aslında bir başka Tutunamayan’ın hikayesidir diyebiliriz. Zaman zaman bir rehber olarak kullanmaya çalıştığımız Tutunamayanlar’da, Oğuz Atay bu türün (disconnectus erectus) tanımı için; "Erkekleri, yalnız bırakıldıkları zaman acıklı sesler çıkarırlar. Kadınlarını da aynı sesle çağırırlar. Genellikle terk edilmiş yuvalarda yaşarlar. Belirli bir aile düzenleri yoktur. Doğumdan sonra ana, baba ve yavrular ayrı yerlere giderler. Toplu olarak yaşamayı bilmezler ve dış tehlikelere karşı birleştikleri görülmemiştir. Belirli bir beslenme düzenleri yoktur. Başka hayvanlarla birlikte yaşarken onların getirdikleri yiyeceklerle geçinirler. Kendi başlarına kaldıkları zaman genellikle yemek yemeyi unuturlar. Bütün huyları taklit esasına dayandığı için, başka hayvanların yemek yediklerini görmezlerse, acıktıklarını anlamazlar. İçgüdüleri tam gelişmemiştir. Kendilerini korumayı bilmezler. Fakat -gene taklitçikleri nedeniyle- başka hayvanların dövüşmesine özenerek kavgaya girdikleri olur. Şimdiye kadar hiçbir tutunamayanın bir kavgada başka bir hayvanı yendiği görülmemiştir."

İHA

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