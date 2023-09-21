Oğuzhan öğretmenin büyük başarısı

Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Oğuzhan Karaduman’ın kaleme aldığı kitap, dünyanın en başarılı ilk 10 üniversitesinin kütüphanelerine girdi.

Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Oğuzhan Karaduman büyük bir başarıya imza attı. 3 yıllık uzun bir sürecin sonunda kaleme alınan "İsmail Habip Sevük’ün Türk Folkloruna Katkıları" adlı bilimsel eser, dünyanın en başarılı ilk 10 üniversitesinin kütüphanelerine girdi. Harvard Üniversitesi (Cambridge), Columbia Üniversitesi (New York), Princeton Üniversitesi (New Jersey) Kütüphanelerinin kataloglarına giren kitapta, Cumhuriyet döneminin önemli edebiyat tarihçisi ve fikir adamı İsmail Habip Sevük’ün folklor görüşleri ortaya koyuldu.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Oğuzhan Karaduman, çok mutlu olduğunu söyleyerek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.