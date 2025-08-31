Okandan, 'Bizlere emanet ettikleri bu vatanı daha da yüceltmek için mücadele edeceğiz'

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’ncü yıldönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Tabi bu zafer bizim, Türk milletinin. Gerçekten Türkiye'nin her yerinde bu coşkuya şahitlik ediyoruz. Ama kendi şehrimizde, Kayserimizde de bütün birleşenlerin, bütün kurumların, bütün temsilcilerin, milletin adeta gönlünün bir arada olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. Özellikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizlere emanet ettikleri bu vatanın 103. yılında inşallah her yıl biraz daha üzerine koyarak, daha da gayret ederek, daha da yüceltmek için hepimiz mücadele edeceğiz. Tekrardan günümüz kutlu olsun, bayramımız inşallah daha bereketli olsun. Burada da sayın valimizin davetine her kurumdan temsilcilerin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Özellikle bugünlerde bu birliği, beraberliği yediden yetmişe hissettirmemiz gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.