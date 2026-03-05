Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak

  • Haberler
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan çiftçilere yönelik tarımsal desteklerin yarın itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan çiftçilere toplamda 1 milyar 206 milyon 208 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin yarın itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Okandan, “Çiftçilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimize yönelik 1 milyar 206 milyon 208 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemeleri, 6 Mart 2026 itibarıyla hemşehrilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

