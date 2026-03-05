Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan çiftçilere yönelik tarımsal desteklerin yarın itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan çiftçilere toplamda 1 milyar 206 milyon 208 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin yarın itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Okandan, “Çiftçilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimize yönelik 1 milyar 206 milyon 208 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemeleri, 6 Mart 2026 itibarıyla hemşehrilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.