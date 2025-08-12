Okandan, “Şehrimizin adını temsil eden Meysu’nun, üretim ve istihdam alanındaki katkılarından gurur duyuyoruz”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı mensupları, Meysu’yu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında firmanın üretim süreci, yatırımları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alındı ve firmanın ekonomiye sağladığı katkılar ele alındı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Meysu’nun yalnızca Kayseri’nin değil, Türkiye’nin tanıtımına da önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin adını hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıyla temsil eden Meysu’nun, üretim ve istihdam alanındaki katkılarından gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Meysu yöneticileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve üretim, yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.