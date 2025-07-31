Okandan: 'Sen Sayın Valimizin gadasını al'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in, İsmailağa Cemaatinin Kayseri Valiliği ziyareti hakkında eleştirileri, geniş yankı uyandırdı. AK Parti cephesinden birçok isim Milletvekili Genç’e tepki gösterirken AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İl Başkanı Okandan, yaptığı açıklamada; “Sen Sayın Valimizin gadasını al. Cumhuriyet tarihinin en köhnemiş, halktan kopuk ve elitist partisi olan CHP, bir kez daha milletin inancına ve değerlerine saldırmayı marifet saymıştır. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in, kentimizde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi üzerinden kopartılan bu fırtına, ne yazık ki yine eski bir senaryonun günümüze uyarlanmış bir versiyonudur ve bu düpedüz halkın inancı üzerinden siyaset üretme çabasıdır. CHP Kayseri Milletvekili'nin açıklamasında kullanılan üslup ve yöneltilen ithamlar, bu partinin milletin değerleriyle bağ kurmaktaki yetersizliğini ve “laiklik” maskesi altında dini hayatı kriminalize etme refleksini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Valilik makamı, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durmakla mükelleftir. Sayın Valimizin yaptığı, anayasal güvence altındaki din ve vicdan özgürlüğü kapsamında faaliyet gösteren bir dini topluluğun temsilcilerini, kamuya açık bir şekilde kabul etmekten ibarettir” diye konuştu.

“LAİKLİĞİ, DİN DÜŞMANLIĞI ARACI OLMAKTAN ÇIKARIN”

Sözlerinin devamında, İl Milli Eğitim Müdürünün ziyarette bulunması eleştirilerine de yanıt veren Okandan, “Daha da vahimi, ziyaretin eğitimle ilişkilendirilmesidir. İl Milli Eğitim Müdürü’nün bu ziyarette yer almasını, laikliğe tehdit olarak sunmak; ya bilgisizliktir ya da art niyetli ideolojik bir körlüktür. Aynı CHP, yıllarca din derslerine karşı çıkmış, imam hatip okullarını küçümsemiş, hatta başörtüsü yasağını savunmuş bir anlayışın temsilcisi değil midir? İl Milli Eğitim Müdürü orada yer aldıysa, bu kamusal bir temasın kurumsal düzeyde yapıldığını gösterir. Bugün karşınızda milletin değerlerine düşmanlık eden, inancını yok sayan CHP değil; her kesimi kucaklayan, inancı baş tacı eden bir anlayış var. Ve biz bu anlayışla devam edeceğiz. Çünkü biz milletin ta kendisiyiz. CHP şunu bilsin: Bu millet, sizin karanlık vesayet özleminize geri dönmeyecek. Ne siz ne zihniyetiniz bir daha bu ülkeyi susturamayacak. CHP’ye açık bir çağrımız var: Laikliği, din düşmanlığı aracı olmaktan çıkarın. Dini yapılarla mücadele ederek değil, milletle kucaklaşarak siyaset üretin. Bu millet sizin dinî değerlere düşmanlığınızı da, samimiyetsiz laiklik savunmalarınızı da unutmadı. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de; özgürlüklerin, inançların, halk iradesinin ve sosyal barışın teminatıdır” ifadelerini kullandı.