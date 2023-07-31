Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları hafta sonu gerçekleştirildi.
- 31.07.2023 10:45
- Güncelleme: 31.07.2023 10:45
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları hafta sonu gerçekleştirildi.
Şehit Fethi Sekin U15 Okçuluk İl Birinciliği Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yan açık sahada yapıldı. Müsabakalara genç okçular büyük ilgi gösterdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okçulara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.
İHA
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