Okçuluk Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sürüyor

Kayseri'de okul sporları kapsamında düzenlenen Okçuluk Küçükler İl Birinciliği müsabakaları, yoğun katılım ve heyecanla sürüyor.

Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Pisti yanındaki açık sahada Okçuluk Küçükler İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Sporcular yarışlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yarışan genç okçular, hedefi tam isabetle vurabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor. Organizasyon yetkilileri, küçük yaş gruplarında spor bilincinin geliştirilmesi ve okçuluk branşına olan ilginin artırılması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca müsabakaların, sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sunduğu ifade edildi.

Haber Merkezi

