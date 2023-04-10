Okçuluk takımından tarihi başarı

7-9 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen U21 & U18 okçuluk Türkiye Şampiyonasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları birçok dalda Türkiye Şampiyonluğu ödülleri aldı.

Kayseri'den katılan yarışmacılar 4 kategoride ödül alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışmacılar Makaralı Yay U18 Kadın Kategorisinde Didem Coşkunçay Türkiye Şampiyonu, Makaralı Yay U18 Kadın Takım Kategorisinde Didem Coşkunçay, Beyza Karakuş ve Şeyma Karakuş Türkiye şampiyonu, Makaralı Yay U18 Karışık Takım Kategorisinde Beyza Karakuş, Seyit Hasarpa Türkiye şampiyonu, Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde Yunus Emre Arslan ve Azra Görücü Türkiye şampiyonu olarak ödül aldı.