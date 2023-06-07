Öksüt Madencilik'de Çevre Günü etkinliği

Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Öksüt Madencilik çocuklarla buluştu. Buluşmada bir dizi renkli, keyifli oyun ve performanslarla çocuklar iyi vakit geçirip moral depolarken, aynı zamanda çevre konuları hakkında farkındalık kazandılar.

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  • 07.06.2023 13:46
  • Güncelleme: 07.06.2023 14:54
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Öksüt Madencilik'de Çevre Günü etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Öksüt Madencilik çocuklarla buluştu. Buluşmada bir dizi renkli, keyifli oyun ve performanslarla çocuklar iyi vakit geçirip moral depolarken, aynı zamanda çevre konuları hakkında farkındalık kazandılar.

Önce insan sloganıyla sürdürülebilir ve sorumlu madencilik perspektifini benimseyen Öksüt Madencilik, tüm yıla yayılan sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki projelerini 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği ile sürdürdü.

Tüm gün süren birbirinden renkli oyunlar, gösteriler ve performanslara 40’ı depremzede olmak üzere sayısı yüzleri bulan çocuk katıldı. Çocuklar bir yandan eğlenceli vakit geçirdiler ve moral buldular, bir yandan ise çevre konuları hakkında farkındalık kazandılar. Animasyon ekibi hem oynattığı oyunlarla hem de sık sık tekrarladığı çevre temalı sohbetlerle çocukların eğlenirken ekolojik değerler ile tanışmalarını sağladı.

Atık malzemelerle tasarlanmış çeşitli oyunları, fotoğraf yarışması, çevre içerikli drama ve sinema atölyeleri, kurulan birbirinden ilginç eğlence parkları takip etti. Fotoğraf yarışmasında dereceye giren Öksüt Madencilik çalışanlarına plaket ve ödüllerinin törenle verildiği etkinlikte katılan tüm çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

Ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmak

Öksüt Madencilik ekipleri yanı sıra Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve Develi KYK Yurt Müdürü Gülişan Bedir Atıcı’nın katıldığı etkinlikte ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmak, başta su olmak üzere doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, tüm atık malzemelerde geri dönüşüm gibi birbirinden değerli mesajlar paylaşıldı.

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, iyi gelecek fikrinin ancak çevre duyarlılığı ve ekolojik farkındalık ile mümkün olabileceğini söyledi. Bu duyarlılık açısından en önemli kesimin geleceğin dünyasının kurucu unsurları yani çocuklarımız olduğunu belirten Özkayhan “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün farkındalığını yaşatmamıza katkı sağlayan tüm minik dostlarımızla beraber hem çok güzel eğlendik hem de geleceği daha da yeşillendirmenin yollarını konuşma fırsatı bulduk” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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