Öksüz Ve Yetimlerin Bayramlıkları Yine Talas Belediyesi’nden

Mevlana Restoranı İkram Sofrasına çevirerek Ramazan ayı başından beri her yaştan ve her kesimden vatandaşı iftarda bir araya getiren Talas Belediyesi, bu Ramazan’da da öksüz ve yetimler için dikkat çeken bir adıma imza attı. Çocuklara bayramlık kıyafet çeki hediye eden Talas Belediyesi, onların yüzünü şimdiden güldürdü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Ramazan ayı dayanışma ve yardımlaşma ayı olarak bilinir. Biz de Hayır Çarşımız’dan yılın her günü yaptığımız sosyal destekleri Ramazan ayında artırarak sürdürüyoruz. Bununla birlikte Mevlana Restoranımızı Ramazan ayı başından beri İkram Sofrası olarak açtık ve burada başta öğrencilerimiz olmak üzere her yaştan ve her kesimden hemşehrimiz nezih bir ortamda iftar yapma imkanı buluyor. Bunun yanında 70 öksüz ve yetimimiz için bir giyim firmasından satın aldığımız kıyafet çeklerini aile büyüklerine teslim ettik. Bir nevi bayramlık kıyafetlerini almış olduk. Güle güle giysinler, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz.” dedi.