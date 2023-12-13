Okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 13.12.2023 18:42
  • Güncelleme: 13.12.2023 19:23
Okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı. Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.’ye saldırdı. S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklandı

T.Ş. ve olay anında yanında bulunan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.K. serbest bırakılırken, T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 27 şahıs yakalandı

Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 27 şahıs yakalandı

100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'

100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'

Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

Çocuklar oyunlardaki saldırgan karakterleri taklit ediyor

Çocuklar oyunlardaki saldırgan karakterleri taklit ediyor

yeraltı Çarşısı Esnaflarından Büyükkılıç'a destek

yeraltı Çarşısı Esnaflarından Büyükkılıç'a destek

Kırsalın Gençlerine 135 adet saha

Kırsalın Gençlerine 135 adet saha

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

3
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

4
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

5
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

6
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarız'da alt yapı çalışmalarında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sarız’da alt yapı çalışmalarında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

DAHA FAZLA
Okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun yargılanmasına devam edildi

Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı

Cezaevi firarisi zehir taciri polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi zehir taciri polisten kaçamadı