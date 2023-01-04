Okul, cami ve ASM'lerde 4 milyon liralık bakım onarım

Geçtiğimiz gün yeni yılın ilk toplantısını yapan belediye meclisi, Talas Belediyesinin 2022'de gerçekleştirdiği cami, okul ve aile sağlığı merkezi gibi yerlerin bakım onarım işlerini sürdürme kararı aldı.

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  • 04.01.2023 10:59
  • Güncelleme: 04.01.2023 12:09
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Okul, cami ve ASM'lerde 4 milyon liralık bakım onarım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçtiğimiz gün yeni yılın ilk toplantısını yapan belediye meclisi, Talas Belediyesinin 2022’de gerçekleştirdiği cami, okul ve aile sağlığı merkezi gibi yerlerin bakım onarım işlerini sürdürme kararı aldı.

İlçe genelinde birçok alanda hizmetlerine devam eden Talas Belediyesi, okul, cami ve aile sağlığı merkezi başta olmak üzere birçok kurumun ihtiyaçlarını gidererek vatandaşların daha konforlu ve uygun ortamlarda hizmet almalarına imkan sağladı. 2022 yılı boyunca sürdürülen çalışmalarda 3 milyon 797 bin liralık hizmet üreten Talas Belediyesi, toplam 18 eğitim kurumu, 7 cami ve 1 aile sağlığı merkezinde ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve tamirat işlerini yerine getirdi. Gerçekleştirilen Ocak ayı meclis toplantısında ise bu çalışmaların 2023 yılında da devam ettirilmesi kararı alındı.

“4 milyon liralık destek”

Konuyla alakalı olarak belediye meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki bazı kamu kurum ve kuruluşları ile topluma hizmet veren binalarda bakım onarım ve tamirat işleri yaptıklarını söyledi.

26 ayrı binada iş yaptıklarını ifade eden Başkan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu konuda geçen yıl 18 okulun, 7 camiin ve 1 sağlık ocağının büyük ölçekte tamirini, baştan sona sıvasını ve boyasını yaptık. Bu işler için toplamda 3 milyon 797 bin liralık ödenek kullandık. Okullarımız, camilerimiz pırıl pırıl oldu. Bunun bu yıl da devam etmesini sağlamak adına meclisimizden yetki istedik. Alınan karar, hayırlı uğurlu olsun.”

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İHA

Kayseri Gündem
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