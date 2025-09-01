Okul çantasının ağırlığı ne kadar olmalı?
Uzmanlar çocukların taşıdığı okul çantasının ağırlığının 4-5 kiloyu geçmemesi gerektiğini, aksi halde omurga eğrilikleri, duruş bozuklukları ve sırt ağrıları gibi kalıcı problemler ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
Uzmanlar, çocukluk çağında uzun süre ağır yük taşınmasının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyararak, özellikle okul çantalarının doğru ağırlıkta olması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar; çocukların taşıdığı okul çantasının ağırlığının 5 kiloyu geçmemesi gerektiğini, aksi halde omurga eğrilikleri, duruş bozuklukları ve sırt ağrıları gibi kalıcı problemler ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
Okul çantası nasıl kullanılmalı?
Okul çantaları çift askılı kullanılmalı, omuzlara eşit dağılacak şekilde ayarlanmasını ve belden destekli modellerin tercih edilmesini öneriyor.
Bel ve sırt destekli çantalar tercih edilmeli.
Çantadaki ağır eşyalar sırta yakın bölmeye yerleştirilmeli.
Çocukların gereksiz eşyaları çantalarında taşımamaları için velilerin düzenli kontrol yapması öneriliyor.
Bu kurallara dikkat edildiğinde çocuklarda duruş bozuklukları, sırt ve boyun ağrıları ile düztabanlık gibi sorunların önemli ölçüde önlenebileceğini belirtiyor.