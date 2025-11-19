Okul çevresinde huzur uygulaması 113 şahıs sorgulandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur Uygulaması kapsamında 121 okul çevresinde 113 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 121 okul ve çevresi kontrol edilirken, 38 araç ve 113 şahıs sorgulandı, 3 şahsa Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Haber Merkezi

