Okul kıyafetlerinde yeni dönem: Maddi külfet oluşturan özel işaretlere yer verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da İl Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Tekin yaptığı açıklamada, maddi külfetin önüne geçilmesi adına okul kıyafetlerinde değişikliğe gidildiğini belirtti. Tekin, “Eğitimde başarı, aynı hedefe birlikte yürümekten geçer. Göreve geldiğimiz günden bugüne, eğitimde attığımız adımları paydaşlarımız ve eğitimcilerimizle yaptığımız istişareler ışığında hayata geçirdik. Eğitim ailesi olarak, aynı yönetim anlayışıyla evlatlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle toplantıda almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını diliyor, toplantıya iştirak eden değerli il millî eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafetiyle ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek” ifadelerini kullandı.