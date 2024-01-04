Okul kurşunlayan holiganlar yakalandı

Kayseri'de Alsancak Şehit Osman Çelik Orta Okulu 2022 yılı Eylül ayı ve bu yıl 2 Ocak tarihinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki kez kurşunlanmıştı. İhbar üzerine ekipler harekete geçerek şüphelileri ve olayda kullanılan av tüfeğini yakaladı. 

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  • 04.01.2024 12:10
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:42
Okul kurşunlayan holiganlar yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’nde bulunan Alsancak Şehit Osman Çelik Orta Okulu 2022 yılının Eylül ayında ve bu yıl 2 Ocak gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlanmıştı. Sabah saatlerinde okula gelen öğretmenler pencerede kurşun izini görüp polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kurşunların hem okul penceresine hem de okul duvarına zarar verdiğini tespit etti. 

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler ile olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

1ha

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