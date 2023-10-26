Okul müdürü kalbine yenik düştü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde okul müdürü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İlçede bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kadir Çamdal, fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çamdal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Çamdal’ın ölümü eğitim camiasını yasa bürürken, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de taziye mesajı yayımlayarak, "Yahyalı ilçesi Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kadir Çamdal vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.