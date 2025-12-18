Okul Müdürü Metin 'Annelere sesleniyorum çocuklarımızı kahvaltı yapmadan okullara göndermesinler'

  • Haberler
Öğrencilere kahvaltı alışkanlığını kazandırmak amacıyla kek ve süt ikramında bulunduklarını ifade eden Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin 'Tabii ki buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Ben buradan özellikle annelere sesleniyorum. İster çalışan anne olsun ister ev hanımı olsun, çocuklarımızı sabahleyin kesinlikle kahvaltı yapmadan okullara göndermesinler. Burada uyanmış, karnı doymuş, zinde bir gençlik bekliyoruz ki dersleri daha iyi algılasın' dedi.

Celal Bayar Anadolu Lisesi yönetimi tarafından öğrencilere kahvaltı alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilk ders saatinde kek ve süt ikramında bulunuldu. Etkinlik ile ilgili konuşan Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, amaçlarının farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin güne zinde başlamasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Metin; “Biz sınıflara girdiğimizde gençlerimizin genellikle kahvaltı yapmadığını gördük. Bunu da bir problem olarak tespit ettik ve bir olaya dikkat çekmek için geçmiş yıllarda biz çay ve simit saati başlatmıştık ilk derslerimizde. Buna benzer bir şekilde bu yıl da kek ve süt saati başlattık. Bu bağlamda her sabah, sabahın ilk saatlerinde ilk derslerde iki sınıfa girip çocuklarımıza süt ve kek dağıtıyoruz. Aynı zamanda kendilerinin yanına oturup biz de bunu tüketiyoruz, birlikte bir saat geçirmiş oluyoruz dersimizin bir kısmında. Tabii ki buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Ben buradan özellikle annelere sesleniyorum. İster çalışan anne olsun ister ev hanımı olsun, çocuklarımızı sabahleyin kesinlikle kahvaltı yapmadan okullara göndermesinler. Burada uyanmış, karnı doymuş, zinde bir gençlik bekliyoruz ki dersleri daha iyi algılasın. Aynı zamanda süt konusuna özellikle vurgu yapmak istedik sağlık açısından. Türk milletinin daha sağlıklı olması lazım; sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir gelecek demektir bizim için" ifadelerini kullandı.

