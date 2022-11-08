Okul önlerinde 50 kişi sorgulandı

 Kayseri'de polis ekiplerince okul önleri giriş çıkışlarında uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 50 kişi sorgulandı. 

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  • 08.11.2022 08:52
  • Güncelleme: 08.11.2022 08:52
Okul önlerinde 50 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor..bu kapsamda Kocasinan - Melikgazi bölgesinde riskli görülen okul önlerinde öğlen giriş ve akşam çıkış saatlerinde uyuşturucu satıcısı olarak görünen şüpheli kişilere  yönelik 3 kadın 20 erkek personelle şok uygulama yapıldı. Uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesi ve yakalanması amaçlı yapılan uygulamada  50 kişi sorgulandı. Yapılan üst aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şok uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

1ha

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