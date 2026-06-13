Okul önünde velilerin LGS heyecanı

Türkiye'de binlerce öğrenci Liseye Geçiş Sistemi'ne(LGS) girerken veliler ise okul önünde onları bekledi.

Okul önünde velilerin LGS heyecanı

Türkiye genelinde binlerce öğrenci, bugün Liseye Geçiş Sistemi’ne(LGS) girdi. 2 oturumda gerçekleşecek sınavın ilk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30’da başladı.

ÖĞRENCİLER SINAVDA VELİLER OKUL ÖNÜNDE
Kayseri’de ise yaklaşık 80 okulda 19.900 öğrenci LGS’ye girdi. 2.800 civarında öğretmen de sınav salonlarında görev aldı. Öğrenciler sınava girerken velilerin de okul önünde heyecanlı bekleyişi kameralara yansıdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pınarbaşı'da 3,3 büyüklüğünde deprem
Pınarbaşı’da 3,3 büyüklüğünde deprem
Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu 1'i İtalyan 3 kişi yakalandı
Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu; 1’i İtalyan 3 kişi yakalandı
Telefon hırsızlığıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Telefon hırsızlığıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Başkan Şengül, 'Develi Organize Sanayi Bölgesi için onay aldık' ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Başkan Şengül, “Develi Organize Sanayi Bölgesi için onay aldık” ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Şehit polis memuru Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi
Şehit polis memuru Akpınar’ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi
Kayseri'de yarın 19 bin 900 öğrenci LGS'ye girecek
Kayseri’de yarın 19 bin 900 öğrenci LGS’ye girecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!