Okul önünde velilerin LGS heyecanı
Türkiye'de binlerce öğrenci Liseye Geçiş Sistemi'ne(LGS) girerken veliler ise okul önünde onları bekledi.
Türkiye genelinde binlerce öğrenci, bugün Liseye Geçiş Sistemi’ne(LGS) girdi. 2 oturumda gerçekleşecek sınavın ilk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30’da başladı.
ÖĞRENCİLER SINAVDA VELİLER OKUL ÖNÜNDE
Kayseri’de ise yaklaşık 80 okulda 19.900 öğrenci LGS’ye girdi. 2.800 civarında öğretmen de sınav salonlarında görev aldı. Öğrenciler sınava girerken velilerin de okul önünde heyecanlı bekleyişi kameralara yansıdı.