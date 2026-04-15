Okul Saldırıları Türkiye'yi Sarstı: Eğitimde 'Milli Seferberlik' Çağrısı

Bu gelişmeler, sadece ‘öğretmene şiddet’ boyutunun çok üstünde, saldırıların “bulaşıcı” niteliğe sahip olup olmadığı tartışmasını gündeme taşıdı. Uzmanlar, kadın cinayetlerinde olduğu gibi okul saldırılarının da medyada geniş yer bulmasının benzer olayları tetikleyebileceği ihtimaline dikkat çekiyor.

Toplumun en temel sorunlarının kaynağı olarak görülen eğitim vurgusu, olayların ardından yeniden gündeme geldi. Aile, okul, diyanet, medya, gönüllü kuruluşlar ve kanaat önderlerinin birlikte hareket etmesi gerektiği; devletin uzun vadeli, bilimsel stratejilerle milli seferberlik tarzında bir organizasyon kurmadıkça parçalı tedbirlerle sonuç alınamayacağı dile getiriliyor.

Uzman görüşlerinde, bu sorunun yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’e bırakılmayacak kadar büyük bir milli mesele olduğu vurgulanıyor. Savunma sanayiinde devletin milli seferberlik ilan ederek tüm yapıları organize etmesi örnek gösterilerek, benzer bir yaklaşımın eğitim alanında da uygulanması gerektiği ifade ediliyor.

Son yaşanan saldırılar, Türkiye’de eğitim ve güvenlik politikalarının yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirirken, toplumun tüm kesimlerinden “eğitimde milli seferberlik” çağrıları yükseliyor.

