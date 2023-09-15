Okul servis araçlarına sıkı denetim

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri denetlendi. Denetlemelerde kurallara uymayan 22 araca para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla taşımalı sistemle öğrenci taşıyan 361 okul servis aracının okul servis araçları denetlendi. Denetimlerde kurallara uygun olmayan 22 okul servis aracı tespit edilerek 24 bin 877 TL idari para cezası uygulandı. Okul servis araçları denetimi, eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edecek olup, denetim esnasında öğrencilere araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda, araç şoförlerine ise okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlarla ilgili genel bilgilendirme yapılarak güvenli servis kullanım kartı dağıtımıyapıldı.