2022 – 2023 eğitim öğretim yılı sömestr yarıyıl tatili tatilinin bitmesine kısa bir süre kala okul servis ücretlerine zam geldi. Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul servis ücretlerine yüzde 13,5 oranında zam geldiğini açıkladı. Artan maliyetler gerekçe gösterilerek yapılan zammın yarıyıl tatili bitiminden itibaren uygulanacağı belirtildi.

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası’ndan yapılan açıklamada “Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu 12.01.2023 tarih 2023/01- 42 karar numaralı almış olduğu karar gereği 2022-2023 öğretim yılı yüzde 13,50 oranında servis araçları için fiyat güncellemesi olmuştur” ifadelerine yer verildi.