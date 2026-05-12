Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bisiklet İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Dört kategoride gerçekleştirilen organizasyona toplam 130 sporcu katıldı. Şampiyonluk hedefiyle pedal çeviren sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Genç sporcuların performansları izleyenlerden büyük ilgi görürken, müsabakalar gün boyu devam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.