Okul Sporları Futbol Genç Erkekler – Kızlar A müsabakaları sona erdi

Liselerarası genç erkekler ve kızlar müsabakaları sona erdi. Argıncık stadında oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde Kayseri Spor Lisesi birinci, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi ikinci, Muzaffer Bezircioğlu Anadolu Lisesi üçüncü ve Sayide Daloğlu Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlarda ise Kayseri Spor Lisesi birinci, Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi üçüncü ve Nurullah Pakize Narin Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kupa ve töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.