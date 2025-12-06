  • Haberler
  • Gündem
  • Okul Sporları Futbol Genç Erkekler – Kızlar A müsabakaları sona erdi

Okul Sporları Futbol Genç Erkekler – Kızlar A müsabakaları sona erdi

Okul Sporları Futbol Genç A (Liselerarası) Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Futbol Genç Erkekler – Kızlar A müsabakaları sona erdi

Liselerarası genç erkekler ve kızlar müsabakaları sona erdi. Argıncık stadında oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde Kayseri Spor Lisesi birinci, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi ikinci, Muzaffer Bezircioğlu Anadolu Lisesi üçüncü ve Sayide Daloğlu Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlarda ise Kayseri Spor Lisesi birinci, Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi üçüncü ve Nurullah Pakize Narin Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kupa ve töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Şahin, 'Resmi olmayan yolcu taşımada asla seyirci kalamayız'
Başkan Şahin, “Resmi olmayan yolcu taşımada asla seyirci kalamayız”
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcudan altın madalya ve milli takım başarısı
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcudan altın madalya ve milli takım başarısı
Küre Tanıtım ve Yazım Atölyesi gerçekleşti⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Küre Tanıtım ve Yazım Atölyesi gerçekleşti⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Spor Turnuvası için Kayseri'ye gelen İYC öğrencilerine kültür gezisi
Spor Turnuvası için Kayseri'ye gelen İYC öğrencilerine kültür gezisi
Kayseri'de hafta sonu rotası: Selçuklu Uygarlığı Müzesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Selçuklu Uygarlığı Müzesi
1 milyar 179 milyon liralık uyuşturucu madde operasyonu: 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
1 milyar 179 milyon liralık uyuşturucu madde operasyonu: 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!