Okul Sporları Hentbol Küçükler yarı final birinciliği müsabakaları tamamlandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Hentbol Küçükler yarı final birinciliği müsabakaları tamamlandı. Organizasyonda dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.
Talas İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda Okul Sporları Hentbol Küçükler yarı final birinciliği müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda küçükler kategorisinde mücadele eden takımlar, yarı final birinciliği için sahaya çıktı. Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar, belli oldu. Müsabakalar sonunda başarılı olan takımlara madalyaları Talas İlçe Müdürü Ferdi Şafak tarafından verildi.