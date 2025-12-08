  • Haberler
Okul Sporları Judo Gençler Grup Şampiyonasında Kayseri'ye Türkiye 2'nciliği

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcu Yusif Dayudov, 6 – 7 Aralık tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Şampiyonası'nda 60 kilogramda mücadele ederek Türkiye 2.si oldu.

Nevşehir’de 6 – 7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Şampiyonası’nda 60 kilogramda mücadele eden sporcu Yusif Dayudov, Türkiye 2.si oldu. Yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve Antrenörü Adnan Erciyes’i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

Haber Merkezi

